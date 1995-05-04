Билькевич Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1907
Сын: Билькевич Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билькевич Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билькевич Антон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билькевич Степан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билькевич Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билькевич Моисей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билькевич Семен
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно