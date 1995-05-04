Билькевич Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билькевич Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Билькевич Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билькевич Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билькевич Антон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билькевич Степан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билькевич Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билькевич Моисей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билькевич Семен

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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