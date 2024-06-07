Коробова Елена Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1916
Сын: Коробов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Коробов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Коробов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Коробов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Коробов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Коробов Дмитрий Сергеевич
Смерть
Неизвестно