Коробова Елена Никоновна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробова Елена Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Коробов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Коробов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Коробов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Коробов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Коробов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Коробов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Коробов Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Коробов Дмитрий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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