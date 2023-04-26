Тутаев Василий Максимович
Место рожденияТолкаевка, 461915, Россия
Дата рождения1913
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Тутаев Максим
Мать: Тутаева Агафья Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тутаев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Тутаева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тутаева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тутаева) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Тутаева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1984