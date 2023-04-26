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Тутаев Василий Максимович

Место рождения

Толкаевка, 461915, Россия

Дата рождения

1913

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Тутаев Максим

Мать: Тутаева Агафья Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тутаева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутаев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Тутаева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутаев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Тутаева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тутаева) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Тутаева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тутаева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тутаева Евдокия Ивановна

Смерть
1984

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