Исаева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Конанов Исаев Василий Федорович

Отец ребёнка: Исаев Фёдор Конанов

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конанов Исаев Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Исаев Фёдор Конанов

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Фёдор Конанов

Смерть
Неизвестно
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