Исаева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Конанов Исаев Василий Федорович
Отец ребёнка: Исаев Фёдор Конанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конанов Исаев Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Исаев Фёдор Конанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Фёдор Конанов
Смерть
Неизвестно