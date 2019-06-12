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Бубнов Сергей Федорович

Место рождения

г. Загорск

Дата рождения

24.06.1951

Дата смерти

12.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1951

Отец: Бубнов Федор Кузьмич

Мать: Бубнова Прасковья Сергеевна

г. Загорск
Бракосочетание
09.02.1983

Жена: Бубнова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
02.12.1983

Дочь: Малютина Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Бубнова Елена Михайловна

г. Загорск
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад
Смерть
12.06.2019
Сергиев Посад
Причина смерти: остановка сердца
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