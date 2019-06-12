Бубнов Сергей Федорович
Место рожденияг. Загорск
Дата рождения24.06.1951
Дата смерти12.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1951
Отец: Бубнов Федор Кузьмич
г. Загорск
Бракосочетание
09.02.1983
Жена: Бубнова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
02.12.1983
Дочь: Малютина Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Бубнова Елена Михайловна
г. Загорск
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад
Смерть
12.06.2019
Сергиев Посад
Причина смерти: остановка сердца