Куничев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куничев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1947

Дата смерти

05.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1947

Отец: Куничев Михаил Георгиевич

Мать: Куничева Анна Николаевна

Бракосочетание
?.05.1969

Жена: Ивченко Куничева Любовь Евгеньевна

Рождение ребёнка
05.03.1974

Сын: Куничев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ивченко Куничева Любовь Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Лада

Мать ребёнка: Ивченко Куничева Любовь Евгеньевна

Смерть
05.06.1981
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