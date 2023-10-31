Куничев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1947
Дата смерти05.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1947
Бракосочетание
?.05.1969
Рождение ребёнка
05.03.1974
Сын: Куничев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ивченко Куничева Любовь Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Лада
Мать ребёнка: Ивченко Куничева Любовь Евгеньевна
Смерть
05.06.1981