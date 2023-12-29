Кисляков Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКисляков Сергей Иванович

Кисляков Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Аркадий Сергеевич

Мать ребёнка: Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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