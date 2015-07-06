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Галафеева Александра Сергеевна
Галафеева Александра Сергеевна
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Древо
Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
06.07.2015
Пол
Женский
Отец
Галафеев Сергей Станиславович
1976 г.р.
Мать
Галафеева (Боровкова) Наталья Валерьевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2015
Отец:
Галафеев Сергей Станиславович
Мать:
Галафеева Наталья Валерьевна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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