Васильева (Филатова) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Филатова) Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Филатов Филип

Мать: Филатова Анна

Бракосочетание
Около 1844

Муж: Васильев Феодор

Рождение ребёнка
1845

Сын: Васильев Яков

Отец ребёнка: Васильев Феодор

Рождение ребёнка
1847

Сын: Васильев Григорий

Отец ребёнка: Васильев Феодор

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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