Васильева (Филатова) Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Филатов Филип
Мать: Филатова Анна
Бракосочетание
Около 1844
Муж: Васильев Феодор
Рождение ребёнка
1845
Сын: Васильев Яков
Отец ребёнка: Васильев Феодор
Рождение ребёнка
1847
Сын: Васильев Григорий
Отец ребёнка: Васильев Феодор
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно