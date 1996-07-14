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Зайцев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1910

Дата смерти

07.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Козлова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Евгения Мироновна

Рождение ребёнка
09.10.1936

Сын: Зайцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Евгения Мироновна

Рождение ребёнка
01.02.1938

Сын: Зайцев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Евгения Мироновна

Рождение ребёнка
10.06.1943

Сын: Зайцев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Евгения Мироновна

Рождение ребёнка
08.03.1946

Дочь: Тимошкина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Евгения Мироновна

Смерть
07.03.1965
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