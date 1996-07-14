Зайцев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1910
Дата смерти07.03.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Козлова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Евгения Мироновна
Рождение ребёнка
09.10.1936
Сын: Зайцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Зайцева Евгения Мироновна
Рождение ребёнка
01.02.1938
Мать ребёнка: Зайцева Евгения Мироновна
Рождение ребёнка
10.06.1943
Мать ребёнка: Зайцева Евгения Мироновна
Рождение ребёнка
08.03.1946
Дочь: Тимошкина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Евгения Мироновна
Смерть
07.03.1965