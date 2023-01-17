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Токарев Василий Руфманович

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Место рождения

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Между 1897 и 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1867 и 1876 г.р.

Мать

Между 1870 и 1871 г.р.

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

1919 г.р.
Около 1925 г.р.
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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1897 и 1898

Отец: Токарев Руфман (Руф)

Мать: Токарева Дарья Матвеевна

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.04.1919

Сын: Токарев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Токарева Пелагея Андреевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
воспреемники: Коненко Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Токарев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Токарева Пелагея Андреевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токарева Пелагея Андреевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токарева Пелагея Андреевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно
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