Токарев Василий Руфманович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1897 и 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1897 и 1898
Отец: Токарев Руфман (Руф)
Мать: Токарева Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
20.04.1919
Мать ребёнка: Токарева Пелагея Андреевна
воспреемники: Коненко Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1925
Мать ребёнка: Токарева Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токарева Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токарева Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно