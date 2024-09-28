Отто АНАСТАСИЯ Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: ВАСИЛИЙ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1936
Дочь: Щетинина ГАЛИНА Евгеньевна
Отец ребёнка: Отто ЕВГЕНИЙ Станиславович
Рождение ребёнка
07.09.1945
Дочь: Смирнова (Отто) ЕЛЕНА Евгеньевна
Отец ребёнка: Отто ЕВГЕНИЙ Станиславович
Смерть
1999