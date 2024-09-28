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Отто АНАСТАСИЯ Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: ВАСИЛИЙ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отто ЕВГЕНИЙ Станиславович

Рождение ребёнка
19.08.1936

Дочь: Щетинина ГАЛИНА Евгеньевна

Отец ребёнка: Отто ЕВГЕНИЙ Станиславович

Рождение ребёнка
07.09.1945

Дочь: Смирнова (Отто) ЕЛЕНА Евгеньевна

Отец ребёнка: Отто ЕВГЕНИЙ Станиславович

Смерть
1999

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