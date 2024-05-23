Глухов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глухова (Пушкарёва) Валентина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1965
Дочь: Глухова Лена Николаевна
Мать ребёнка: Глухова (Пушкарёва) Валентина Константиновна