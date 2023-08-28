Дубовик Ефим (Давыд) Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубовик Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовик Карнил (Корнил, Корнилий) Ефимович
Мать ребёнка: Дубовик Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дубовик Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Елизавета Ефимовна
Мать ребёнка: Дубовик Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Мария Давыдовна
Мать ребёнка: Дубовик Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Аполинария Давыдовна
Мать ребёнка: Дубовик Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовик Афанасий Давыдович
Мать ребёнка: Дубовик Ефимия
Смерть
Неизвестно