Дубовик Ефим (Давыд) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Ефим (Давыд) Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубовик Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Карнил (Корнил, Корнилий) Ефимович

Мать ребёнка: Дубовик Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Николай Ефимович

Мать ребёнка: Дубовик Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: Дубовик Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Мария Давыдовна

Мать ребёнка: Дубовик Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Аполинария Давыдовна

Мать ребёнка: Дубовик Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Афанасий Давыдович

Мать ребёнка: Дубовик Ефимия

Смерть
Неизвестно
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