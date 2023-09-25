Панин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина (Соловьева) Полина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1959
Сын: Панин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мухина (Панина) Анна Григорьевна