Панин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина (Соловьева) Полина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина (Панина) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
02.04.1959

Сын: Панин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мухина (Панина) Анна Григорьевна

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