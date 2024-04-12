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Глушков Иван Макаров

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

03.01.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1800

Отец: Глушков Макар Аввакумов

Мать: Глушкова Анна Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.01.1825

Сын: Глушков Иван Иванович

Мать ребёнка: Глушкова Праскева Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1829

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Глушкова Праскева Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушкова Праскева Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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