Глушков Иван Макаров
Место рождения
Дата рождения03.01.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1800
Отец: Глушков Макар Аввакумов
Мать: Глушкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
20.01.1825
Мать ребёнка: Глушкова Праскева Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.1829
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Глушкова Праскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно