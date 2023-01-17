Кашина (Лукина) Фёкла Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Лукина) Фёкла Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Лукин Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1814 ст.

Муж: Кашин Селивестр Тимофеев

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кашин Никита Селиверстов

Отец ребёнка: Кашин Селивестр Тимофеев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кашин Ефим Селиверстов

Отец ребёнка: Кашин Селивестр Тимофеев

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кашин Семён Селиверстов

Отец ребёнка: Кашин Селивестр Тимофеев

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кашина Марина Селиверстова

Отец ребёнка: Кашин Селивестр Тимофеев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кашин Пётр Селиверстов

Отец ребёнка: Кашин Селивестр Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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