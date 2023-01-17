Кашина (Лукина) Фёкла Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Лукин Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1814 ст.
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Кашин Селивестр Тимофеев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Кашин Селивестр Тимофеев
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кашин Селивестр Тимофеев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кашина Марина Селиверстова
Отец ребёнка: Кашин Селивестр Тимофеев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Кашин Селивестр Тимофеев
Смерть
Неизвестно