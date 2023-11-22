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Киселев Егор Яковлевич
Киселев Егор Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1817
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Киселев Яков Кондратович
1778 г.р.
Мать
Акинида
1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец:
Киселев Яков Кондратович
Мать:
Акинида
Смерть
Неизвестно
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