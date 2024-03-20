Hurwitt Frank
Место рожденияNew York, United States
Дата рождения15.06.1882
Дата смерти31.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1911
Сын: Hurwitt Irwin Elvin
Мать ребёнка: (Kowalsky) Josephine
Рождение ребёнка
29.01.1916
Дочь: Kasle (Hurwitt) Fayette
Мать ребёнка: (Kowalsky) Josephine
Военная служба
05.08.1917
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Смерть
31.01.1975
Похороны
Неизвестно