Hurwitt Frank — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hurwitt Frank

Место рождения

New York, United States

Дата рождения

15.06.1882

Дата смерти

31.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1911

Сын: Hurwitt Irwin Elvin

Мать ребёнка: (Kowalsky) Josephine

Рождение ребёнка
29.01.1916

Дочь: Kasle (Hurwitt) Fayette

Мать ребёнка: (Kowalsky) Josephine

Военная служба
05.08.1917
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Смерть
31.01.1975
Похороны
Неизвестно

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