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Михайлов Александр Алексеевич

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Место рождения

г. Энгельс (Покровская слобода)

Дата рождения

12.09.1912 ст.

Дата смерти

25.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1912 ст.

Отец: Михайлов Алексей Ефимович

Мать: Михайлова Акулина

г. Энгельс (Покровская слобода)
Военная служба
С 1935 по 1945
Призыв на военную службу
1935
Участие в бою
С 08.08.1941 по 09.05.1945
Подвиг
С 22.11.1944 по 15.02.1945
Военная награда
С 23.02.1945 по 25.02.1945
Демобилизация
25.10.1945
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
С 1945 по 1946

Жена: Михайлова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1946

Дочь: Ветрова Нина Александровна

Мать ребёнка: Михайлова Валентина Николаевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
25.10.1973
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
1973
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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