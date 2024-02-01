Михайлов Александр Алексеевич
Место рожденияг. Энгельс (Покровская слобода)
Дата рождения12.09.1912 ст.
Дата смерти25.10.1973
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1912 ст.
Отец: Михайлов Алексей Ефимович
Мать: Михайлова Акулина
г. Энгельс (Покровская слобода)
Военная служба
С 1935 по 1945
Призыв на военную службу
1935
Участие в бою
С 08.08.1941 по 09.05.1945
Подвиг
С 22.11.1944 по 15.02.1945
Военная награда
С 23.02.1945 по 25.02.1945
Демобилизация
25.10.1945
Бракосочетание
С 1945 по 1946
Рождение ребёнка
01.09.1946
Дочь: Ветрова Нина Александровна
Мать ребёнка: Михайлова Валентина Николаевна
Смерть
25.10.1973
Похороны
1973