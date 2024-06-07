Неумоина Таисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеумоина Таисия Федоровна

Неумоина Таисия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неумоин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неумоин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неумоин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неумоин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
12.12.1908

Дочь: Татаурова (Неумоина) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Неумоин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Неумоин Василий Константинович

Отец ребёнка: Неумоин Константин Алексеевич

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