Неумоина Таисия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1908
Дочь: Татаурова (Неумоина) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Неумоин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Неумоин Василий Константинович
Отец ребёнка: Неумоин Константин Алексеевич