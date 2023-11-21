Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белошапка Дмитрий Самоилович
СССР, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белошапка Дмитрий Самоилович