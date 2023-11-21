Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Алексеевна

Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белошапка Дмитрий Самоилович

СССР, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белошапка Дмитрий Самоилович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close