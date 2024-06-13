Кривошеев Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.2011
Сын: Кривошеев Игорь Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.2013
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности