Гаврикова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Василий Герасимов

Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Герасимова

Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Максим Герасимов

Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Иван Герасимов

Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Герасим Иванов

Смерть
Неизвестно
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