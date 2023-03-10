Гаврикова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Василий Герасимов
Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Герасимова
Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Максим Герасимов
Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавриков Герасим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно