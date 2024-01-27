Рябинина (Павленко) Варвара Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинина (Павленко) Варвара Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павленко Емельян

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябинин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
22.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябинин Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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