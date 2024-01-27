Рябинина (Павленко) Варвара Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павленко Емельян
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябинин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
22.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябинин Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно