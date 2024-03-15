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Холодкова Тимофей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Холодкова) Татьяна Филипова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Холодкова) Мария Тимофеева

Мать ребёнка: (Холодкова) Татьяна Филипова

Рождение ребёнка
05.01.1833

Сын: Холодкова Савелий (Савва) Тимофеев

Мать ребёнка: (Холодкова) Татьяна Филипова

Рождение ребёнка
21.05.1835

Сын: Холодкова Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: (Холодкова) Татьяна Филипова

Смерть
Неизвестно

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