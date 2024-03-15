Холодкова Тимофей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Холодкова) Мария Тимофеева
Мать ребёнка: (Холодкова) Татьяна Филипова
Рождение ребёнка
05.01.1833
Сын: Холодкова Савелий (Савва) Тимофеев
Мать ребёнка: (Холодкова) Татьяна Филипова
Рождение ребёнка
21.05.1835
Сын: Холодкова Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: (Холодкова) Татьяна Филипова
Смерть
Неизвестно