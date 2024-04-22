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Поникаровский Иван Афанасьевич

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Поникаровский Афанасий Фёдорович

Мать: Поникаровская Параскева Ивановна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Поникаровская Параскева Петровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Лукина Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Поникаровская Параскева Петровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Поникаровская Параскева Петровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Параскева Петровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1849
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Год смерти указан в ревизской сказке 1850 г.
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