Поникаровский Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Поникаровская Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Лукина Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Поникаровская Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Поникаровская Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849
Год смерти указан в ревизской сказке 1850 г.