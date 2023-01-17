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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Муфтиев Фахретдин
Отец ребёнка: Муфтиев Такиутдин
Рождение ребёнка
1918
Сын: Муфтиев Галлям
Отец ребёнка: Муфтиев Такиутдин
Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газизуллина Фатыйма
Отец ребёнка: Муфтиев Такиутдин