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Дата рождения

Неизвестно

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Женский

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

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ЛК
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Муфтиев Фахретдин

Отец ребёнка: Муфтиев Такиутдин

Рождение ребёнка
1918

Сын: Муфтиев Галлям

Отец ребёнка: Муфтиев Такиутдин

Аитово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газизуллина Фатыйма

Отец ребёнка: Муфтиев Такиутдин

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