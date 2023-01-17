Якоби Борис (Мориц Герман) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкоби Борис (Мориц Герман) Семенович

Якоби Борис (Мориц Герман) Семенович

avatar

Место рождения

Потсдам, Германия

Дата рождения

1801

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Потсдам, Германия
Место жительства
С 1834
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Место жительства
С 1835 по 1837
Дерпт (ныне Тарту, Эстония)
Место жительства
С 1837
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Гёттинген, Германия
Место жительства
Неизвестно
Берлин, Германия
Смерть
1874
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close