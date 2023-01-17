Якоби Борис (Мориц Герман) Семенович
Место рожденияПотсдам, Германия
Дата рождения1801
Дата смерти1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Потсдам, Германия
Место жительства
С 1834
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Место жительства
С 1835 по 1837
Дерпт (ныне Тарту, Эстония)
Место жительства
С 1837
Место жительства
Неизвестно
Гёттинген, Германия
Место жительства
Неизвестно
Берлин, Германия
Смерть
1874