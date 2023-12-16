Кравченко (Шапошник) Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Шапошник Михаил
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дарья Емельянова
Отец ребёнка: Кравченко Емельян Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1910
Сын: Кравченко Федот Емельянович
Отец ребёнка: Кравченко Емельян Иванов
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Глафира Емельяновна
Отец ребёнка: Кравченко Емельян Иванов
Место жительства
Неизвестно
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно