Кравченко (Шапошник) Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко (Шапошник) Мария Михайлова

Кравченко (Шапошник) Мария Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Шапошник Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дарья Емельянова

Отец ребёнка: Кравченко Емельян Иванов

Рождение ребёнка
01.03.1910

Сын: Кравченко Федот Емельянович

Отец ребёнка: Кравченко Емельян Иванов

Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Глафира Емельяновна

Отец ребёнка: Кравченко Емельян Иванов

Место жительства
Неизвестно
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close