Бика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусейнов Нуратдин Рамазанович

Отец ребёнка: Гусейнов Рамазан Гусейнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусейнов Камиль Рамазанович

Отец ребёнка: Гусейнов Рамазан Гусейнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусейнов Ильяс Рамазанович

Отец ребёнка: Гусейнов Рамазан Гусейнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусейнов Алиль Рамазанович

Отец ребёнка: Гусейнов Рамазан Гусейнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусейнов Рамазан Гусейнович

Смерть
Неизвестно
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