(Митькина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Митькина) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Ефим Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митькин Ефим Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.01.1872

Дочь: Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Митькин Ефим Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.06.1875

Сын: Митькин Никифор Ефимович

Отец ребёнка: Митькин Ефим Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.03.1879

Сын: Митькин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Митькин Ефим Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.03.1881

Сын: Митькин Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Митькин Ефим Афанасьевич

Рождение ребёнка
19.01.1885

Дочь: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна

Отец ребёнка: Митькин Ефим Афанасьевич

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