(Митькина) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митькин Ефим Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1872
Дочь: Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Митькин Ефим Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.06.1875
Отец ребёнка: Митькин Ефим Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.03.1879
Отец ребёнка: Митькин Ефим Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.03.1881
Отец ребёнка: Митькин Ефим Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.01.1885
Дочь: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна
Отец ребёнка: Митькин Ефим Афанасьевич