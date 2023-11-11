Пальцева (Егорова) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальцева (Егорова) Алла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: Егорова Нина Александровна

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