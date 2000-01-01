Дубинович Афанасий Иванович
Место рожденияPetrovichi, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1853
Сын: Дубинович Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Дубинович Аксения Ефимовна
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дубинович Антон Афанасьевич
Мать ребёнка: Дубинович Аксения Ефимовна
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Емельянова Феодосия Афанасьевна
Мать ребёнка: Дубинович Аксения Ефимовна
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1870
Сын: Дубинович Семён Афанасьевич
Мать ребёнка: Дубинович Аксения Ефимовна
Konyabichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Дубинович Аксения Ефимовна
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно