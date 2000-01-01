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Дубинович Афанасий Иванович

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Место рождения

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1853

Сын: Дубинович Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Дубинович Аксения Ефимовна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дубинович Антон Афанасьевич

Мать ребёнка: Дубинович Аксения Ефимовна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Емельянова Феодосия Афанасьевна

Мать ребёнка: Дубинович Аксения Ефимовна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1870

Сын: Дубинович Семён Афанасьевич

Мать ребёнка: Дубинович Аксения Ефимовна

Konyabichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Дубинович Аксения Ефимовна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
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