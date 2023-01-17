Зарипова Масгуда Гадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1920
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Сын: Хайруллин Рушан Эдгарович
Отец ребёнка: Хайруллин Эдгар Гарифуллович
Рождение ребёнка
12.10.1948
Сын: Хайруллин Зюфар Эдгарович
Отец ребёнка: Хайруллин Эдгар Гарифуллович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Фаттахова Гюзель Эдгаровна
Отец ребёнка: Хайруллин Эдгар Гарифуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020