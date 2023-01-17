Зарипова Масгуда Гадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипова Масгуда Гадеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1920

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Хайруллин Рушан Эдгарович

Отец ребёнка: Хайруллин Эдгар Гарифуллович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1948

Сын: Хайруллин Зюфар Эдгарович

Отец ребёнка: Хайруллин Эдгар Гарифуллович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Фаттахова Гюзель Эдгаровна

Отец ребёнка: Хайруллин Эдгар Гарифуллович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Эдгар Гарифуллович

Смерть
2020
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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