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Епифанов Михаил Иванович

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Место рождения

Гари, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.11.1927

Дата смерти

22.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1908 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1927

Отец: Епифанов Иван Логинович

Мать: Епифанова Мария Ивановна

Гари, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
24.01.1952

Жена: Епифанова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
20.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Епифанова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
17.08.1954

Сын: Епифанов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Епифанова Анна Алексеевна

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.06.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Епифанова Анна Алексеевна

Смерть
22.08.1982
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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