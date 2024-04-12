Епифанов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения11.11.1927
Дата смерти22.08.1982
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1927
Отец: Епифанов Иван Логинович
Мать: Епифанова Мария Ивановна
Бракосочетание
24.01.1952
Рождение ребёнка
20.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Епифанова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.08.1954
Сын: Епифанов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Епифанова Анна Алексеевна
Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.06.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Епифанова Анна Алексеевна
Смерть
22.08.1982
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область