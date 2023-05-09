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Беликов Илья Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Беликов Яков Алексеевич

Мать: не указана

Смерть
1943
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