Данченко Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения27.02.1940
Дата смерти10.09.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1940
Отец: Данченко Иван Егорович
Мать: Данченко Мария Федоровна
Рождение ребёнка
16.03.1965
Дочь: Львова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Данченко Галина Васильевна
Рождение ребёнка
24.10.1967
Сын: Данченко Сергей Викторович
Мать ребёнка: Данченко Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1994