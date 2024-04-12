Данченко Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данченко Виктор Иванович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.02.1940

Дата смерти

10.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1940

Отец: Данченко Иван Егорович

Мать: Данченко Мария Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.03.1965

Дочь: Львова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Данченко Галина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.10.1967

Сын: Данченко Сергей Викторович

Мать ребёнка: Данченко Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данченко Галина Васильевна

Смерть
10.09.1994
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