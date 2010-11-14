Осипенко (Бычик) Феодосия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипенко (Бычик) Феодосия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1929

Дата смерти

14.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1929

Отец: Бычик илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1953

Дочь: Зимова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Осипенко Василий Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1956

Дочь: Шквара Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Осипенко Василий Васильевич

Красногорск, Томаринский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
01.05.1960

Сын: Осипенко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Осипенко Василий Васильевич

Красногорск, Томаринский, Сахалинская область
Смерть
14.11.2010
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