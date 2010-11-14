Осипенко (Бычик) Феодосия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1929
Дата смерти14.11.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1929
Отец: Бычик илья
Рождение ребёнка
24.01.1953
Дочь: Зимова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Осипенко Василий Васильевич
Рождение ребёнка
31.12.1956
Дочь: Шквара Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Осипенко Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1960
Сын: Осипенко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Осипенко Василий Васильевич
Смерть
14.11.2010