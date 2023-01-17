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Голубев Илья Яковлевич

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Место рождения

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.05.1898 ст.

Сын: Голубев Алексей Ильич

Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.02.1907

Дочь: Розова Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Ирина Федоровна

Смерть
Неизвестно
Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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