Голубев Илья Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1898 ст.
Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
06.02.1907
Дочь: Розова Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубева Ирина Федоровна
Смерть
Неизвестно