Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Костылева Фаина Сергеевна

Отец ребёнка: Костылев Сергей Алексеевич

Шелыгино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.03.1927

Сын: Костылев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Костылев Сергей Алексеевич

Шелыгино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костылева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Костылев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костылева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Костылев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Костылев Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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