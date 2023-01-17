Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Костылева Фаина Сергеевна
Отец ребёнка: Костылев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.03.1927
Сын: Костылев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Костылев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костылева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Костылев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костылева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Костылев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Костылев Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния