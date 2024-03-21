Семенкова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенкова Екатерина Михайловна

Место рождения

Вологодская губерния Кадниковский уезд Шевницкая волость Дер.Семеновская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенков Федор Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1856

Сын: Семенков Александр Федорович

Отец ребёнка: Семенков Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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