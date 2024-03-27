Губайдуллин Абдулла
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губейдулла
Мать: Галифя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губайдуллина Фатыма
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Саитова (Губайдуллина) Фяруза
Мать ребёнка: Губайдуллина Фатыма
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Дианова (Губайдуллина) Сарбижан
Мать ребёнка: Губайдуллина Фатыма
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Садекова (Губайдуллина) Адельбану
Мать ребёнка: Губайдуллина Фатыма
Рождение ребёнка
1903
Сын: Губайдуллин Исхак
Мать ребёнка: Губайдуллина Фатыма
Смерть
Неизвестно