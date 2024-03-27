Губайдуллин Абдулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губайдуллин Абдулла

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губейдулла

Мать: Галифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губайдуллина Фатыма

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Саитова (Губайдуллина) Фяруза

Мать ребёнка: Губайдуллина Фатыма

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Дианова (Губайдуллина) Сарбижан

Мать ребёнка: Губайдуллина Фатыма

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Садекова (Губайдуллина) Адельбану

Мать ребёнка: Губайдуллина Фатыма

Рождение ребёнка
1903

Сын: Губайдуллин Исхак

Мать ребёнка: Губайдуллина Фатыма

Смерть
Неизвестно

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