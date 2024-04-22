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Василий Иванов

Место рождения

Окулово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Иван Степанов

Мать: не указана

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Парасковья Петрова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Парасковья Петрова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Парасковья Петрова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Парасковья Петрова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Парасковья Петрова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Петрова

Смерть
Неизвестно
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