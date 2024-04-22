Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Иван Степанов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Парасковья Петрова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Парасковья Петрова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Парасковья Петрова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Парасковья Петрова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Парасковья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Петрова
Смерть
Неизвестно