Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Ткач Василь Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Отец ребёнка: Ткач Василь Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Отец ребёнка: Ткач Василь Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткач Василь Гаврилов
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно