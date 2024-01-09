Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Ткач Василь Гаврилов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Ткач Василий Васильев

Отец ребёнка: Ткач Василь Гаврилов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Пазюк Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Ткач Василь Гаврилов

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткач Василь Гаврилов

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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