Шиверских Прокопий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752 ст.
Отец: Шиверских Алексей
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Дочь: Шиверских Акилина Прокопьевна
Мать ребёнка: Шиверских Ирина Васильевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Шиверских Наталья Прокопьевна
Мать ребёнка: Шиверских Ирина Васильевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Шиверских Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Шиверских Ирина Васильевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно