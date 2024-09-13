Реутова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Реутов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1824
Сын: Реутов Аким Иванович
Отец ребёнка: Реутов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Реутова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Реутов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Реутов Иван Никитин
В ополчении с 1855 года, неворотился
Смерть
Неизвестно