Реутова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реутов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1824

Сын: Реутов Аким Иванович

Отец ребёнка: Реутов Иван Никитин

Тишино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Реутова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Реутов Иван Никитин

Тишино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Реутов Василий Иванович

Отец ребёнка: Реутов Иван Никитин

Тишино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
В ополчении с 1855 года, неворотился
Смерть
Неизвестно

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