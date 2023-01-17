Парай Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парай Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парай Софья Павловна

Мать ребёнка: Парай Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парай Арсений Павлович

Мать ребёнка: Парай Екатерина Николаевна

Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парай Милана Павловна

Мать ребёнка: Парай Екатерина Николаевна

Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парай Екатерина Николаевна

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