Парай Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парай Софья Павловна
Мать ребёнка: Парай Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Парай Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парай Милана Павловна
Мать ребёнка: Парай Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно