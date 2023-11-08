Дубина Григорий
Место рожденияЧерниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Дата рождения1892
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Дубина Максим Трофимович
Мать: Дубина Анна Ивановна
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Смерть
1935
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Похороны
Неизвестно
Алтайский край Баевский район село Нижняя Пайва