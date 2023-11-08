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Дубина Григорий

Место рождения

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань

Дата рождения

1892

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Дубина Максим Трофимович

Мать: Дубина Анна Ивановна

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Смерть
1935
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Похороны
Неизвестно
Алтайский край Баевский район село Нижняя Пайва
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