Назаров Стефан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова Анисья Васильевна
Жедринка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
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Рождение ребёнка
12.02.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова Анисья Васильевна
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Рождение ребёнка
Около 19.01.1913
Сын: Назаров Василий Степанович
Мать ребёнка: Назарова Анисья Васильевна
1913 или 1914
Смерть
Неизвестно