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Назаров Стефан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
Около 1913 г.р.

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Анисья Васильевна

Жедринка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
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Рождение ребёнка
12.02.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Анисья Васильевна

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Рождение ребёнка
Около 19.01.1913

Сын: Назаров Василий Степанович

Мать ребёнка: Назарова Анисья Васильевна

1913 или 1914
Смерть
Неизвестно

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